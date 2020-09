Juve-Samp e Fiorentina Toro per dare il via al nuovo campionato

Juventus-Sampdoria e Fiorentina Torino. Il computer della Lega calcio di serie A ha appena sfornato le prime giornate del nuovo campionato che riparte e questi sono stati i primi abbinamenti dati in sorte alle due squadre torinesi.

Si parte nel weekend del 19-20 settembre e si chiuderà il 23 maggio (a poche setttimane dagli Europei) la stagione del rilancio post coronavirus, in attesa di avere aggiornamenti anche sul ripopolamento degli stadi. Probabile che, come da tradizione, tocchi ai campioni d'Italia tenere a battesimo la serie A che riparte, quindi probabile che Juve-Samp sia la prima partita, in calendario alle ore 18 di sabato 19 settembre.

Per il nuovo tecnico Andrea Pirlo, quindi, debutto allo Stadium contro la squadra che, sotto la gestione Sarri, alla terzultima giornalta dello scorso torneo, fu l'avversaria dei bianconeri nella gara che segnò la conquista matematica del nono scudetto consecutivo. Per il nuovo Toro targato Giampaolo, invece, esordio al Franchi di Firenze, dove i granata conobbero una sconfitta per 2-0 nel finale della stagione appena conclusa.

Alla seconda giornata il primo big match del campionato, con Roma-Juve, mentre il Toro debutterà all'Olimpico affrontando l'Atalanta, che lo scorso gennaio inflisse alla formazione allora allenata da Mazzarri un umiliante 0-7. I due derby sono in programma il 6 dicembre allo Stadium e il 3 aprile 2021 all'Olimpico, alla decima giornata. Al penultimo turno è in programma la sfida più attesa, quella tra Inter e Juve, le due principali contendenti allo scudetto: appuntamento il 17 gennaio 2021 a San Siro e poi il 16 maggio all'Allianz.

Ultima giornata con il Bologna avversario della Signora (nello scorso campionato i rossoblu di Mihajlovic chiusero affrontando il Toro), mentre il nepromosso Benevento dell'ex capitano granata Glik sarà l'ultimo avversario degli uomini di Giampaolo: appuntamento il 24 gennaio ed il 23 maggio 2021.

I turni infrasettimanali saranno 6 (il primo il 16 dicembre), 3 invece le soste per lasciare spazio alle nazionali (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo), mentre la pausa invernale cadrà tra il 24 dicembre e il 2 gennaio.