Il 12 e 13 settembre torna la Festa degli Orti a Casa Lajolo

Proveremo a sfatare i falsi miti e le credenze popolari sul cibo e cercheremo di dare le giuste indicazioni per un’alimentazione consapevole. Per aiutarci in questo percorso ci saranno esperti nutrizionisti, sperimentazioni culinarie e non mancheranno sorprese per tutti coloro che amano la gastronomia e i sapori della terra. Grazie alla possibilità di poter contare sull’orto-giardino di Casa Lajolo non mancheranno i consigli pratici su come e quando coltivare e soprattutto come sfruttare l’orto in modo sostenibile.