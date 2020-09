Elezioni a Moncalieri: sabato la presentazione alla città delle liste di Pier Bellagamba, candidato sindaco del centrodestra

Il conto alla rovescia è già iniziato. Il 20-21 settembre prossimi Moncalieri sarà chiamata alle urne per scegliere il sindaco.

In corsa cinque candidati: Paolo Montagna (primo cittadino uscente, candidato del centrosinistra), Pier Alessandro Bellagamba, candidato del centrodestra, Abelio Viscomi (Moderati), Barbara Fassone (Movimento 5 Stelle) e la new entry Giancarlo Chiapello (Popolari). In totale saranno 15 liste le liste in gara per questo voto amministrativo.

Sabato 5 settembre, dalle ore 18, si terrà in viale della Stazione (di fronte alla stazione ferroviaria) la presentazione delle liste della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Pier Bellagamba, che può contare sull'appoggio di Forza Italia, Lega, FdI, Popolo della Famiglia, Democrazia Cristiana e Moncalieri di tutti con Pier.

Sarà anche occasione per Bellagamba e i suoi candidati di incontrare gli abitanti di Moncalieri e di ascoltare le loro richieste. Nella lista della Lega, con decisione di ieri del Consiglio di Stato, ha ottenuto la riammissione Stefano Zacà.