Alpignano, aperto il nuovo sottopasso pedonale del Movicentro tra led, fotovoltaico e sicurezza

L’impianto di illuminazione è stato realizzato utilizzando tecnologia a Led, questo oltre a garantire un illuminamento medio superiore a quanto previsto dalle norme vigenti per i sottopassi pedonali assicura una elevata efficienza energetica. Per garantire un ulteriore risparmio energetico ed una maggiore efficienza nella gestione dei consumi sono stati installati interruttori crepuscolari (che fa accendere le luci a livello banchina solo quando la luce esterna non è sufficiente) e sensori di movimento (che fanno accendere in modo "totale" le luci del tunnel solo in presenza di persone). La continuità dell’illuminazione minima di sicurezza nel tunnel è garantita oltre che dall’impianto alimentato dagli accumulatori ed inverter anche dalle lampade per illuminazione di emergenza autoalimentate con accumulatori propri. La potenza totale utilizzata è di circa 1,6 kW, energia totalmente fornita e prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sulla copertura della struttura.