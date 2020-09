I lavoratori dello spettacolo verso una nuova manifestazione regionale

Domani gli assessorati alla cultura e al lavoro dovrebbero comunicare la data del prossimo incontro che, come già annunciato il mese scorso dai lavoratori, vedrà in simultanea una nuova mobilitazione regionale di piazza.

Perché se risale al 7 agosto l'attivazione del Bonus Cultura da 700 a 1000 euro a fondo perduto - valido fino al 31 ottobre e rivolto a fotografi, guide turistiche, traduttori e operatori culturali - è sul campo del presidio fisico, territoriale che continua a giocarsi la battaglia.

"Sotto al palazzo della Regione - scrivono su Facebook i lavoratori, annunciando la manifestazione imminente - dobbiamo essere tante e tanti e, come da mesi a questa parte, farci vedere, far vedere che esistiamo, far sentire la nostra voce e dimostrare che i nostri diritti e le nostre tutele non sono più rimandabili. Combattiamo ed alziamo la testa oggi per non abbassarla mai più. Uniti e determinati".