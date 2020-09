Borgo Vittoria, aggredisce la compagna per la "cena misera": arrestato

Martedì scorso gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno arrestato un cittadino romeno di 33 anni.

Intorno alle 17, la compagna aveva chiamato il 112 NUE riferendo di una violenta lite tra i due, degenerata poi in una condotta violenta dell’uomo. Non era la prima volta che l’uomo avesse simili comportamenti, già in passato la donna era stata vessata con pesanti insulti. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato la donna, spaventata, all’esterno della propria abitazione.

Questa ha raccontato di una discussione iniziata per futili motivi la sera prima, a causa di una cena "misera", a detta del compagno, proseguita poi l'indomani per via di alcune divergenze legate a questioni familiari. In quel momento era presente in casa anche un parente della donna, con cui l’uomo ha iniziato a litigare e, in preda a uno scatto d’ira, ha gettato in terra alcuni piatti. La compagna gli ha chiesto allora di lasciare casa ma il trentatreenne le ha risposto che non sarebbe mai andato via e che non le restava altro che chiamare la Polizia, cosa che la donna ha fatto.

Allontanatasi per contattare il 112 NUE, la donna ha sentito improvvisamente un forte rumore provenire dall'appartamento: il compagno aveva appena sferrato un pugno alla finestra, rompendo il vetro e provocandosi delle ferite al braccio destro. Quando gli operatori sono entrati nell'abitazione hanno trovato l'intera mobilia messa a soqquadro, varie suppellettili rotte e l'uomo, all'interno del bagno, intento a pulirsi le ferite causate dai frammenti del vetro. Alla luce dei fatti, il trentatreenne è stato arrestato per maltrattamenti.