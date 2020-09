Ruba il portafoglio a un anziano sul bus 33: arrestato dai carabinieri

Un italiano di 60 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri per furto su un bus ai danni di un anziano passeggero. Stessa sorte per un marocchino di 28 anni, fermato dopo aver rapinato due passanti.

Il primo episodio è accaduto in via Bardonecchia, nel quartiere Cenisia. L'uomo, salito a bordo dell'autobus della linea 33 di Gtt, direzione centro città, ha rubato il portafogli dalla tasca dei pantaloni a un anziano di 89 anni. Subito dopo è sceso dal mezzo, ma un altro passeggero ha notato il furto in diretta e ha avvisato il 112. L'immediato intervento dei militari dell'Arma ha permesso di bloccare e arrestare il borseggiatore.

Stessa sorte anche per un marocchino di 28 anni, in Italia senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri per rapina in strada a due passanti, di cui uno invalido al 100%. E’ accaduto in via Doria (Quartiere centro).

Ha strappato dalle mani il telefono a un operaio somalo e subito dopo ha aggredito con calci un invalido civile al 100% per rubargli il portafogli e il cellulare. Alcuni testimoni hanno chiamato il 112 e l’immediato intervento delle gazzelle del Nucleo Radiomobile ha permesso di arrestare il rapinatore solitario. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime.