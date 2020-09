L'appello dei commercianti a Palazzo Civico: "Taglio delle tasse comunali per commercio e turismo dopo mesi così duri"

Un lenitivo per le ferite dei mesi del lockdown e a fronte di un autunno che regala soprattutto incertezze. Lo chiede il mondo del commercio, dei servizi del turismo a Palazzo Civico. Un appello a "un segnale da parte dell'amministrazione comunale" per dare una mano a tanti imprenditori in difficoltà.

Fuori di metafora, ciò che chiede il commercio è un taglio delle tasse che fanno capo al Comune, per abbattere i costi correnti e dare ossigeno ad "aziende che hanno subito forti riduzioni di fatturato come gli alberghi, le agenzie di viaggio, il settore dell’abbigliamento o addirittura imprese come le discoteche, chiuse da febbraio, e quei pubblici esercizi che non riescono a riaprire", dicono dall'associazione commercianti.