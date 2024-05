Lavori urgenti ai binari: la linea 4 cambia per quattro giorni percorso

Lavori urgenti sui binari: il 4, che attraversa Torino da Mirafiori a Falchera, cambia per alcuni giorni percorso. Prenderanno il via domani gli interventi sulle traversine in via XX Settembre, all’angolo con via Pietro Micca. Dalle 6 di lunedì 20 alle 22 circa di giovedì 23 maggio , saranno deviati i tram della linea 4, solo in direzione Falchera.

Il percorso

I mezzi da via XX Settembre svolteranno quindi in via Pietro Micca, per poi proseguire in piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali) e corso Regina Margherita. Da qui poi la linea 4 riprenderà il percorso normale: sono sospese le fermate all’incrocio con via Garibaldi e davanti al Duomo di Torino.

Il problema

Nelle scorse ore Gtt ha diffuso via web le modifiche, oltre ad aver appeso dei cartelli alle fermate. Nello specifico devono essere effettuati dei lavori di manutenzione ai binari, su cui si sono formate delle microscopiche crepe, che rendono il viaggio sul tram più rumoroso e con vibrazioni. Da qui la necessità di fare gli interventi.