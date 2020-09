Il 19 settembre i Conti di Cremieu ospiti a Palazzo Cisterna per la ripresa delle visite animate

19 settembre alle 10 si riaprirà l’imponente portone in ferro battuto, si riaccenderanno i maestosi lampadari e i visitatori potranno ammirare per la prima volta o tornare a visitare gli ambienti della sede aulica di Città metropolitana di Torino.

