Energia dalla produzione di Co2 e fertilizzanti con energia rinnovabile: doppio successo europeo per il Politecnico di Torino

Nuovo riconoscimento alla qualità della ricerca del Politecnico di Torino: due giovani docenti dell’Ateneo – entrambi del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia - condurranno ricerche altamente innovative premiate dall’ERC – European Research Council, con un riconoscimento istituito nel 2007 dal Consiglio Europeo della Ricerca per supportare progetti d’eccellenza, “altamente ambiziosi, pionieristici e non convenzionali”.

È stato infatti annunciato oggi il risultato della selezione per gli ERC Starting Grants, riconoscimento che si rivolge a leader emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato, tra i quali sono stati premiati due ricercatori del Politecnico: Federico Bella, che si aggiudica un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro per il progetto SuN2rise (solar driven electrochemical nitrogen fixation for ammonia refinery) e Andrea Lamberti, che ha ottenuto 1,5 milioni di euro per il progetto CO2CAP (Energy harvesting from CO2 emission exploiting ionic liquid-based CAPacitive mixing).

I progetti si concentrano su due utilizzi dell’energia pulita: SuN2rise si propone di sviluppare un nuovo processo per produrre ammoniaca e fertilizzanti a partire dell’aria atmosferica e sfruttando l’energia del sole, ridisegnando così uno dei processi chimici più costosi e inquinanti del pianeta; CO2CAP propone di recuperare energia dalla produzione di CO2 attraverso l’impiego di liquidi ionici sviluppati ad hoc per assorbire l’anidride carbonica, con il vantaggio rispetto ai metodi tradizionali di essere molto meno inquinanti.

L’Ateneo ha puntato molto sulla ricerca di eccellenza, agevolando la presentazione di progetti e ricerche per gli ERC Grants con azioni di formazione, informazione e supporto ai ricercatori, dei quali questi due nuovi progetti sono solo gli ultimi di una serie di risultati molto incoraggianti: attualmente il Politecnico può contare 20 progetti ERC, per 24 milioni di euro, di cui 1 Advanced Grants, 8 Consolidator Grants, 8 Starting Grants e 3 ERC Proof of Concepts; inoltre, l’Ateneo negli ultimi anni ha di molto incrementato il numero delle proposte presentate e vinte, portando la percentuale del contributo ricevuto dall’ERC sul totale contributo ricevuto dai programmi quadro europei per la ricerca e innovazione da 4.5% (nel VIIPQ) a 24% (in H2020).