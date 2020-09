Fridays For Future: “Giornata mondiale di Azione per la Giustizia Climatica” il 25 settembre e “Sciopero nazionale per il clima” il 9 ottobre

"Il 25 settembre, Giornata Globale di Azione per la Giustizia Climatica, i gruppi di Fridays For Future di tutta Italia si uniranno ad altre migliaia di città del mondo nella protesta per il diritto ad un futuro, attraverso azioni, flash mob e mobilitazioni". E' l'annuncio dato stamattina dagli eco-paladini seguaci di Greta Thunberg, per una nuova ondata di iniziative che sicuramente interesseranno anche la città di Torino. "In aggiunta alle nostre richieste fondamentali, come l’azzeramento delle emissioni climalteranti entro il 2030 e la giustizia climatica, ribadiremo l’importanza dell’istruzione nella lotta alla crisi climatica: è dai luoghi della conoscenza che si deve cominciare a costruire una nuova coscienza critica e un futuro vivibile per tutti. Non possiamo permettere che subdole operazioni di greenwashing si insinuino nel nostro sistema scolastico".

Le azioni proseguiranno nelle due settimane successive, fino al 9 ottobre, giorno dello sciopero nazionale per il clima. "Invitiamo tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero. Affinché l’adesione sia sicura per tutti, ci impegneremo a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il Coronavirus. Le azioni varieranno di città in città in modo da poter garantire ovunque la sicurezza dei partecipanti".