Torino città delle donne, firmata carta d'intenti contro il femminicidio

Due giornate di lavori, oggi e domani, faranno conoscere la Carta di Intenti contro il Femminicidio promossa dall'associazione 'Città delle Donne', firmata oggi in Comune a Torino e poi illustrata in un incontro in Regione alla presenza dell'assessore alle Pari Opportunità Chiara Caucino.

"Accoglienza, assistenza, sostegno e vicinanza fisica e morale alle donne che fuggono da violenze, degrado e spesso rischio di morte - spiega la fondatrice dell'associazione, Flavia Curti - è la nostra mission. L'obiettivo è che queste donne possano trovare un porto sicuro e azioni concrete utili per ricominciare a vivere da sole o insieme ai loro figli. Per questo devono nascere delle reti di sorrellanza e si devono coinvolgere le istituzioni. Siamo grati a Caucino per il sostegno della Regione: abbiamo bisogno delle istituzioni per dare forza alle donne".

"So che affrontate temi fondamentali - osserva Caucino - ai quali la società e le istituzioni devono dare la massima attenzione. Abbiamo bisogno di persone come voi, che ci mettono cuore e passione, come anche io cerco di fare nel mio lavoro".

La Carta di Intenti, progetto che coinvolge anche una donna scampata al femminicidio, Lucia Panigalli di Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara, nasce dalla volontà di unire donne e realtà che si occupano di contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, e del sostegno dei più deboli a partire dai bambini, non solo in Piemonte ma anche in Emilia Romagna e altre Regioni.