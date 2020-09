I quarti di nobiltà si mettono in posa: al castello Galli di La Loggia arriva il cinema

Il castello Galli di La Loggia diventa sempre di più una location per produzioni cinematografiche e televisive. Conservato nelle sue caratteristiche architettoniche è molto apprezzato da location manager e registi, anche per la sua posizione. Nel ‘700 era proprietà della famiglia Galli e nel ‘900 è divenuto proprietà dei baroni Corporandi d’Auvare .

Assocastelli infatti, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presenterà il nuovo portale Properset www.properset.com per promuovere l’utilizzo degli immobili d’epoca e storici come location e set per produzioni cinematografiche e televisive.