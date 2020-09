Borgo Vecchio Campidoglio si arricchirà di tre nuove opere di street art

Ancora street art per le strade di Borgo Vecchio Campidoglio: è in programma per sabato 5 settembre, infatti, l'inaugurazione di tre nuove opere realizzate da Mr Fijodor e Spider (prodotte dal Museo di Arte Urbana). L'appuntamento è fissato per le ore 18 presso la Birreria Dogana di Via Rocciamelone 12.

Saranno proprio i muri del noto locale, punto di riferimento del quartiere, ad ospitare i lavori: "Si tratta - spiega il direttore artistico del Mau Edoardo Di Mauro - di due dei più importanti esponenti della street art torinese ed italiana. I soggetti sono delle rappresentazioni della vita e dei monumenti di Borgo Campidoglio, dipinti con tinte vive e squillanti, con un senso del ritmo e del dinamismo che evoca la tempeste di profumi e colori del quartiere, paragonabili all’ottima birra disponibile presso Dogana".

La giornata inizierà però alle 16 con una visita guidata al Mau e al borgo a cura di Francesca Regano di We Love Torino e dello stesso Di Mauro, con ritrovo nel sagrato della Chiesa di Sant'Alfonso in Corso Tassoni angolo Via Cibrario; il costo è di 10 euro a persona con prenotazione obbligatoria.

Per info: info@visiteguidateatorino.com; welovetorino.tours@gmail.com

3662386348; www.welovetorino.com; 3356398351; info@museoarteurbana.it;

www.museoarteurbana.it