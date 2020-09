Fissa una libreria e inizia a sudare, i carabinieri la smontano e trovano nascosti 10 kg di droga [VIDEO]

Aveva nascosto oltre 10 kg di droga nel doppiofondo della libreria di casa, dietro un pannello. Un nascondiglio quasi perfetto, che difficilmente i carabinieri che stavano perquisendo l'appartamento avrebbero potuto scoprire. A tradire l'uomo, un commerciante torinese, è stato però il suo atteggiamento: durante la perquisizione, infatti, ha passato il tempo a fissare un punto preciso della libreria, iniziando a sudare. Il che ha spinto i militari a smontare l'intero mobile fino alla sorprendente scoperta.

L'uomo, 41 anni, era sospettato di essere uno spacciatore di livello medio alto. La segnalazione era arrivata da alcuni vicini di casa infastiditi dalla presenza, di giorno e di notte, di ragazzi e ragazze in attesa sotto casa del commerciante, in via Corio, sia a piedi sia in macchina.

I 10 kg di droga recuperati dai carabinieri comprendono amnesia (marijuana/eroina) e hashish, ed erano conservati in sacchetti sottovuoto. In un altro nascondiglio, ricavato sotto il lavandino del bagno, i militari hanno inoltre trovato 15mila euro in contanti, tre bilancini precisione e una macchina per sigillare droga.