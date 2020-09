Carignano lancia un sondaggio tra i suoi giovani: "Com'è vivere qui?"

È stato lanciato in questi giorni un sondaggio per raccogliere – per la prima volta – dei dati oggettivi su cosa significa vivere da giovani a Carignano, ascoltando direttamente la loro voce.

Promotore dell’iniziativa è il gruppo che, all’interno del più ampio gruppo di cittadinanza attiva La Città che Cresce, si interessa appunto dei giovani ed è composto in maggioranza da loro.

L’obiettivo è dare la parola ai 1392 carignanesi che hanno tra i 15 e i 30 anni, per permettere loro di raccontare come vivono l’essere giovani nella nostra città. Conoscere la realtà, infatti, è il punto di partenza per capire come cambiare le cose in meglio e aprire nuove prospettive per il futuro.

Il gruppo ha così preparato un questionario a cui rispondere entro il 30 settembre usando lo smartphone, il tablet o il computer. Con un semplice clic sull’URL o inquadrando il QR Code che vengono passati attraverso i social o gli altri mezzi di informazione, si viene condotti alla pagina di apertura del questionario. In pochi minuti si possono dare risposte su studio/lavoro, interessi, sport, tempo libero, strutture e iniziative cittadine. Dall’elaborazione delle risposte si potranno ricavare informazioni preziose sul rapporto dei giovani con la città. I risultati saranno presentati alla cittadinanza in un’iniziativa pubblica prevista per l’autunno.

Per informazioni: lacittachecresce.carignano@gmail.com