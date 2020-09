Contesta Appendino su Facebook e viene punita: interpellanza in Comune per chiarire la vicenda

Il Comune di Torino ha avviato un procedimento disciplinare, con tanto di "contestazione di addebiti", nei confronti di un'educatrice di asilo nido per aver postato, lo scorso 11 giugno, un commento negativo a corredo di una diretta Facebook della sindaca Chiara Appendino e dell'assessora ai Servizi Educativi Antonietta di Martino. In particolare, la donna se la prendeva con la decisione della giunta comunale di riaprire i cortili dei nido dopo il lockdown.

La vicenda è diventata oggetto di un'interpellanza presentata dalla capogruppo di Torino in Comune-La Sinistra, Eleonora Artesio, nella quale si chiede alla sindaca e assessora se siano state informate del provvedimento su imput dell'assessorato. "L'argomentazione e il contesto della contestazione che viene fatta alla dipendente - dice l'interpellanza - non attengono né alla qualità della sua prestazione professionale né ai suoi comportamenti in servizio, rispetto ai quali in 33 anni di lavoro mai sono stati mossi richiami".

"Il giudizio postato sui social - spiega infine la Artesio - non è stato enfatizzato con l'autorevolezza derivante dalla competenza professionale, bensì come valutazione di una cittadina responsabilmente interessata ai servizi essenziali della città".

"Voglio augurarmi - ha commentato la capogruppo del M5S Valentina Sganga - che la sanzione disciplinare alla dipendente dei servizi educativi poggi su qualcosa di più grave e fondato del solo commento critico riportato nell'articolo. Domani cercherò approfondimenti al riguardo ma credo sia giusto precisare, a fronte di chi impropriamente accusa la parte politica di voler mettere a tacere le critiche, che simili provvedimenti sono atti dirigenziali, assunti da un dirigente nel libero esercizio delle sue funzioni e nell'ambito dei rapporti con i suoi dipendenti, senza che in questo sia coinvolta l'amministrazione politica dell'Ente".