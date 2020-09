Val di Susa, i No Tav: "Torino-Lione progetto inutile che minaccia il futuro"

"Questa lunga storia non finirà finché non verrà abbandonato l'inutile progetto del Tav che minaccia il nostro futuro e nostra salute". I No Tav rivendicano così, in una nota, gli scontri della scorsa notte al cantiere di Chiomonte della linea ad alta velocità Torino-Lione (LEGGI QUI).

"Nonostante le ordinanze prefettizie e il blocco dei sentieri più facilmente percorribili, i No Tav nella serata di ieri hanno raggiunto prima i Muini e poi le reti del cantiere", scrivono gli attivisti. Che poi spiegano: "Il lancio dei lacrimogeni nei nostri confronti da parte delle forze dell'ordine? E' avvenuto inutilmente, perché i No Tav hanno resistito".