Ivrea, nascondevano in casa un fucile rubato: arrestati

Sabato mattina, gli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette hanno fermato per un controllo due persone a bordo di un ciclomotore: una donna di 33 anni e un giovane di 26.

Quest’ultimo si è dimostrato sin da subito poco collaborativo con gli agenti, tanto che questi ultimi prima lo hanno accompagnato in ufficio e poi hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, anche perché sul profilo Fb dell'uomo c'erano foto con armi.

Un fucile, parzialmente modificato, è stato poi effettivamente trovato dagli agenti a casa della coppia. Da accertamenti, è emerso poi che l'arma era stata rubata 10 anni fa a Vinovo. Nell'abitazione, gli agenti hanno trovato anche una piantina di marijuana alta 1.30 metri.

Alla luce dei fatti, la coppia è stata tratta in arresto per la detenzione del fucile e denunciata in stato di libertà per ricettazione e per la violazione delle norme sugli stupefacenti. Al solo ventiseienne è stato anche contestato il reato di resistenza. L’uomo, con precedenti di polizia a carico, è anche stato sanzionato per la violazione delle norme del Codice della Strada poiché viaggiava a bordo del ciclomotore privo di assicurazione e con un’altra persona a bordo sebbene il veicolo non avesse omologazione per il trasporto di passeggeri.