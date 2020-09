Scontro tra due auto nella notte lungo la tangenziale sud di Torino, in direzione Santena. L'incidente è avvenuto alle 2.30 all'altezza di Orbassano.

Tre i feriti. Un uomo di circa 50 anni è stato portato in codice rosso, intubato, al Cto per politrauma. Gli altri due, un uomo cinquantenne e una donna 64 anni, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Rivoli.