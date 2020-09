Malattie rare, a Ciriè uno spettacolo di beneficenza con i comici di Colorado Café

Venerdì 18 settembre alle ore 21.00 presso il Palatenda di Area Remmert in via Andrea D’Oria, 9 a Cirié (TO) avrà luogo lo spettacolo “Cabaret for Niemann Pick!” con i comici di “Colorado Café” dedicato all’Associazione Italiana Niemann Pick Onlus di Cirié (TO).