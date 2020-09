Referendum, a Ivrea spostamento dei seggi fuori dalle scuole

L'Amministrazione Comunale di Ivrea ha deciso di mettere in atto tutte le azioni possibili per evitare alle scuole, la cui programmazione è già stata ampiamente stravolta dall'emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown, una nuova chiusura ad una settimana dalla data del 14 settembre, prevista per l'inizio delle lezioni.

Le votazioni per il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari si terranno infatti domenica 20 settembre dalle 7,00 alle 23,00 e lunedì 21 settembre dalle 7,00 alle 15,00.

Grazie al lavoro fatto nel mese di agosto da tutti gli uffici comunali coinvolti - elettorale, tecnico, scolastico- quasi tutte le sezioni elettorali presenti nelle scuole comunali saranno in questa occasione spostate presso edifici adibiti ad usi diversi.

Dove non si è riusciti a conciliare l'opportunità di spostare il seggio con la necessità di rispettare le regole previste dalla legge per le votazioni ed i protocolli igienico-sanitari previsti a causa dell'emergenza Covid-19 si è cercato, grazie alla piena collaborazione delle Istituzioni scolastiche e del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di ridurre al minimo il disagio derivante dal mantenimento dei seggi impegnandosi a liberare e sanificare i locali entro il lunedì 21 stesso.

I seggi elettorali che sono stati spostati, con l'autorizzazione della Commissione Elettorale Circondariale e dopo le verifiche della Questura, sono:

- Scuola Nigra , 5 sezioni che ora voteranno presso Palazzo Giusiana (ex sede del Tribunale);

- Scuola Fiorana, 6 sezioni che ora voteranno presso i locali del Pluriuso di Via Cardinal Fietta (sopra l'Ufficio Tecnico Comunale);

- Scuola elementare di San Bernardo, 2 sezioni che ora voteranno presso il salone parrocchiale;

- alla Scuola elementare di Torre Balfredo, 1 sezione che ora voterà presso la scuola materna di Torre Balfredo.

Si tratta di uno sforzo notevole che coinvolge oltre 13.000 elettori (14 sezioni) su di un totale di circa 20.000 (24 sezioni) che ha anche un costo economico per il Comune ma si è reso necessario in questo particolare momento per non caricare di ulteriori criticità le scuole.

Per poter votare non è necessaria alcuna variazione alla Tessera elettorale, che resta valida e può essere utilizzata per il voto; basterà recarsi al nuovo indirizzo indicato nella tabella allegata. Solo in caso di non ricevimento, smarrimento o completamento degli spazi utili per la certificazione del voto da parte del Presidente del Seggio, sarà necessario mettersi in contatto con l'Ufficio Elettorale per ottenerne una nuova tessera elettorale.

E' inoltre importantissimo che tutti gli elettori si presentino al seggio muniti di mascherina, rispettando il distanziamento sociale, evitando di creare assembramenti e igienizzandosi spesso le mani con i prodotti che saranno messi a disposizione direttamente ai seggi.

Si tratta di operazioni che sono state già indicate nel documento allegato, emanato congiuntamente dai Ministri dell'Interno e della Salute in occasione delle votazioni di settembre 2020.

Per maggiori informazioni si può scrivere all'indirizzo e-mail:urp@comune.ivrea.to.it o telefonare ai numeri: 0125-410247 o 0125-410289 o 0125-410278.