L'ex moglie di Clarke di Beautiful ritira le accuse. L'attore: "Dimostrerò la mia innocenza in tribunale"

"Ho sempre sostenuto la mia innocenza, ma desidero dimostrare in Tribunale la mia estraneità ai fatti. Per la prima volta parlerò tramite i miei avvocati davanti ai giudici. Queste accuse sono state per me molto dolorose, ma ho resistito e sono rimasto a Torino sempre vicino a mio figlio Pietro". E' quanto dichiarato dall'attore Daniel McVicar, noto in Italia per avere interpretato il personaggio di Clarke nella soap opera Beautiful, dopo che l'ex moglie, Virginia De Agostini, ha ritirato le accuse per maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Una vicenda che ha portato McVicar in tribunale e che non puó ancora dirsi conclusa, come spiegano i legali Anna Rizzo e Elisa Civallero. "Il processo continuerà anche se le accuse sono state ritirate, la prossima udienza ci darà la possibilità di ascoltare i testimoni e le dichiarazioni di Daniel McVicar, per fare chiarezza. Ci batteremo per dimostrare la sua completa estraneità ai fatti".

“Spero che questa storia sia presto alle mie spalle - ha concluso McVicar - voglio tornare in modo sereno alla mia attività di attore e regista senza più incubi. Continuerò a vivere a Torino e seguire come padre il mio piccolo Pietro”.