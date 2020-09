Venaria, Giulivi: "Con Boraso abbiamo visitato la nuova struttura di via Don Sapino"

"Oggi ho incontrato il Direttore Generale dell'ASL TO 3 dott. Flavio Boraso insieme ad Andrea Tragaioli, sindaco di Rivoli e Presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asl To3. Insieme abbiamo visitato la nuova struttura di Via DonSapino, apprezzandone la qualità e la dimensione degli spazi, ma valutando anche le criticità ancora oggi presenti, in particolare la necessità di completare quelle opere infrastrutturali che spettavano al Comune di Venaria e che in parte mancano". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Fabio Giulivi, candidato sindaco per il centrodestra a Venaria.

"Nell'occasione - specifica Giulivi - ho segnalato anche il problema del servizio di vaccinazione infantile, spostato a Pianezza, che tanti disagi sta causando alle nostre famiglie. Nel confronto con il Direttore e con il Sindaco Tragaioli abbiamo affrontato la delicata questione dei tanti immobili di proprietà dell'ASL TO 3 oggi inutilizzati, ricevendo precise ed importanti garanzie:

- la porzione della facciata accanto all'ex Ospedale di Piazza Annunziata, scrostata e fatiscente e che presenta anche rischi a causa di finestre pericolanti, sarà oggetto di lavori di ripristino a carico dell'ASL cantierabili nel giro di 15/20 giorni;

- l'ex RSA di C.so Machiavelli, ad oggi abbandonata, a partire dal 2021 diventerà sede di servizi sanitari attualmente presenti in piazza Annunziata a partire dal SERT, dalla Medicina legale e dal Dipartimento di Prevenzione;

- nella palazzina di Via Silva sarà trasferito un servizio di eccellenza come il servizio regionale di Epidemiologia, attualmente a Grugliasco, con lo spostamento di quasi 100 dipendenti nell'ex sede del CUP (ed una ricaduta positiva per le attività della zona)".

"Avremo così tre importanti poli sanitari", conclude il candidato sindaco -: via Don Sapino, C.so Machiavelli e via Silva angolo Via Zanellato. Sono impegni importanti da parte del Direttore dell'ASL al quale ho anche chiesto la possibilità di immaginare il recupero dell'ex Ospedale di Piazza Annunziata attraverso la cessione dell'immobile con una nuova destinazione d'uso da concordare. Come abbiamo detto in tutta questa campagna elettorale vogliamo costruire un tavolo di lavoro permanente per recuperare gli spazi oggi vuoti e portare servizi che possano incrementare l'offerta sanitaria per la nostra città e per il distretto di bacino.

Esco da questo incontro finalmente sollevato avendo ricevuto buone notizie per tutti i venariesi".