Ponte di Alpignano: il 15 settembre la riapertura dopo i lavori di consolidamento

Riaprirà il 15 settembre il ponte di Alpignano lungo la strada provinciale 178, che era stato chiuso al traffico in via precauzionale lo scorso 22 maggio. La riapertura avverrà nelle modalità precedenti la chiusura, vale a dire con doppio senso di marcia e con il limite di portata a 3,5 tonnellate (limite superabile esclusivamente dai mezzi di soccorso). Tuttavia, saranno approfonditi da parte della direzione dei lavori tutti gli aspetti tecnici per la possibilità di innalzare i limiti di carico, decisione che consentirebbe il passaggio sul ponte anche dei mezzi del trasporto pubblico.