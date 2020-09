Volpiano, accolte alcune richieste per la sponsorizzazione delle rotatorie

Il Comune di Volpiano ha approvato alcune richieste, pervenute da aziende del territorio, per la sponsorizzazione di rotatorie collocate sulle strade principali del paese. La procedura, prevista da apposito regolamento comunale, prevede la possibilità per soggetti privati di effettuare, a proprie spese, l'allestimento e la manutenzione delle aree verdi collocate all'interno delle rotonde, previa valutazione del progetto da parte di apposta commissione; il bando individua tali possibilità lungo le circonvallazioni e in via Brandizzo, via Torino e corso Europa.

Commenta Andrea Cisotto, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici: «Il Comune ha ricevuto le prime richieste da aziende che hanno colto questa opportunità ed è un segnale positivo nell'ottica della collaborazione tra pubblico e privato».