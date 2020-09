Da lunedì con "Torino facile" sarà possibile stamparsi l'attestato sostituivo della tessera elettorale

A partire da lunedì 14 settembre, gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino potranno stampare autonomamente il “proprio attestato sostitutivo della tessera elettorale", nel caso in cui ne fossero sprovvisti per averlo smarrito o se deteriorato, oppure ancora se non vi fossero più spazi liberi per apporre il timbro relativo alla registrazione dell’avvenuta votazione.