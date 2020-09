La comunità Slow Food di Mirafiori compie un anno: si festeggia con il dolce di quartiere e un galà negli orti

La prima comunità urbana di Slow Food ha compiuto un anno. Un gran momento di festa, ieri pomeriggio, alla Casa nel Parco di via Panetti, che ha suggellato il primo traguardo di un percorso avviato con il lancio, nel 2019, dell'evento "Insieme Pomodoro", per la realizzazione di una passata collettiva di quartiere.

Il Tronchetto di Caterina sarà in produzione esclusiva nelle quattro pasticcerie artigianali del quartiere, che hanno collaborato per la prima volta a creare una ricetta unica e ugualmente riproducibile da tutti: Dell’Agnese (corso Unione Sovietica 417), D’Arrigo (corso Traiano 22/B), Da Toni e Maria (via Celeste Negarville 25H) e Venere (strada Comunale di Mirafiori 42/D).

Una serata all’insegna delle tradizioni culinarie e dei prodotti degli orti, con asta di beneficenza, musica e premiazioni di stile, per raccogliere fondi per Miraorti, il progetto di riqualificazione di sei ettari di orti abusivi di strada del Drosso, selezionato da Bottom Up! il Festival dell’architettura di Torino per la campagna di raccolta fondi su starteed dal 10 settembre.