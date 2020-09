Delitto Caccia, dall'avvocato della famiglia esposto contro gip di Milano

Per l'omicidio è stato già condannato in via definitiva l'ex panettiere Rocco Schirripa, ritenuto legato alla 'Ndrangheta e accusato di aver fatto parte del gruppo di fuoco che uccise Caccia. L'avvocato Repici evidenzia nell'esposto che, a due anni dall'udienza, non è stato sinora depositato alcun provvedimento da parte del giudice Pepe in relazione alla opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Rosario Pio Cattafi e di Demetrio Latella, indagati (a seguito appunto di una denuncia della famiglia) per l'omicidio del procuratore.