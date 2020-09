Stasera a Giaveno concerto della Fanfara della "Taurinense" a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

CONCERTO DELLA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS DI CANDIOLO. Venerdì 18 Settembre 2020 ore 21, piazza Mautino.

Appuntamento con il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”, che si svolgerà nella serata di oggi, venerdì 18 settembre, alle ore 21 in piazza Gen. Carlo Mautino, ospite in città a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

L’iniziativa è promossa da Giorgio Cevrero, delegato locale della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus che ha interessato e coinvolto la Città di Giaveno, il Sindaco Carlo Giacone e il Vice Sindaco Stefano Olocco che hanno aderito e messo in campo piena collaborazione per l’organizzazione dell’evento nel rispetto delle misure anti Covid – 19. Pronta ed ampia disponibilità anche da parte del Gruppo Alpini Giaveno – Valgioie dell’Associazione Nazionale Alpini che accoglierà e ristorerà la Fanfara.

Un graditissimo ritorno a Giaveno della Fanfara dopo sei anni dall’ultima presenza e dopo il lockdown di questi mesi di un anno difficile. Era il settembre del 2014 e nella stessa piazza si era tenuto un concerto molto apprezzato che aveva suscitato entusiasmo e concorso a sostenere la raccolta fondi a favore di Candiolo.

La Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” dell’Esercito nasce nel 1965 a Torino ed è attualmente costituita da 34 musicisti tratti dai reggimenti Alpini Piemontesi. La sua formazione con strumenti è adatta a creare un clima di allegria, ma al contempo la rigorosità della preparazione dei suoi componenti è garanzia di qualità delle esecuzioni.

Dal 2009 è diretta dal 1° Maresciallo Marco Calandri.

Alla serata interverranno: Carlo Giacone Sindaco di Giaveno, Giorgio Cevrero delegato di zona della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, il Dottor Gianmarco Sala della Direzione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, il Dottor Riccardo Roagna, senologo – ginecologia oncologica, Marino Girardi Direct Marketing Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, la Dottoressa Enza Calvo, Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere incaricato alla Salute della Città di Giaveno e il Dottor Antonio Iacobellis, anestesista – I.R.C.C.S. Candiolo. Presenterà il concerto Lucetta Rossetto, Madrina della Fanfara.

Sono state inviate dal del a intervenire quali ospiti alcuni atleti del mondo dello sci e “Azzurre” del territorio: Ilaria Veronese Atleta di Sci Alpinismo, Lucrezia Lorenzi del Gruppo Sportivo Esercito Courmayeur, Veronika Calati del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle Predazzo, Matilde Lorenzi, Federico Cevrero e Marta Cevrero tutti e tre dello Sci Club Sestriere e Maurizio Poncet Direttore dello Sci Club Sestriere.

La partecipazione al concerto è ad ingresso gratuito con offerta libera.