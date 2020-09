Coltiva marijuana nel giardino di casa, arrestato dai carabinieri il "contadino della droga" [VIDEO]

Aveva creato una piccola piantagione nel giardino di casa e vendeva il suo prodotto per poter sbarcare il lunario. L’attività creata dal produttore fai da te di cannabis non è passata inosservata ai carabinieri della Stazione di Castiglione che hanno perquisito la casa dell’uomo in cui viveva con la moglie e due figli minori.

In un piccolo appezzamento di terreno, i carabinieri hanno scoperto una serra coperta con nylon di colore bianco di circa sette metri di lunghezza, con all’interno 14 piante di marijuana, alte oltre 2,5 metri, in piena infiorescenza, perché questo è il periodo della raccolta.