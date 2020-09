A Moncalieri tutti vogliono la rinascita del Castello di Revigliasco

La rinascita del Castello di Revigliasco sta a cuore di tantissimi moncalieresi e anche di due comitati sorti con l'intento di contribuire a restituire alla città un gioiello per troppo tempo dimenticato.

Il presidente del Comitato Spontaneo "Il castello di Revigliasco" ha sottolineato come, fin dalla sua nascita, questa associazione abbia cercato sempre di avere il giusto dialogo e la necessaria collaborazione con il comune di Moncalieri per la riqualificazione della decadente struttura del castello e per tutte le opportunità che possano riqualificare il territorio stesso della Borgata.

Nonostante un articolato progetto di riqualificazione, l'assenza delle necessarie risorse finanziarie ha portato alla bocciatura da parte dell'Amministrazione, ma il Comitato Spontaneo non demorde. Si lavora per favorire l'intervento di un soggetto privato, un investitore che, in accordo con il Comune, sia capace di realizzare il progetto, mettendo in campo le risorse che lo rendano sostenibile.

Nel frattempo anche il Comitato Solidale per la rinascita del Castello di Revigliasco, che fa capo ad alcuni candidati del Pd alle imminenti elezioni amministrative di Moncalieri, lavora per una soluzione. Il segretario locale del Partito Democratico, Danilo Lanè, ha garantito che "Il problema è attenzionato, con alcune persone che lavorano sull'obiettivo, anche se in questa fase non ci sono le disponibilità economiche per una ristrutturazione del maniero".

"Le priorità al momento sono altre", ha aggiunto Lanè. "Una possibile via d'uscita potrebbe arrivare dall'Europa, con i finanziamenti del Recovery Found. Vedremo nei mesi a venire se da qui si potranno reperire le risorse necessarie. Il Castello di Revigliasco è un luogo da recuperare".