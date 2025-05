A Pinerolo si riflette sulle nuove prospettive per le Rsa

Il Pinerolese è terra di Rsa, molti posti letto sono gestiti dalle Chiese – cattolica e valdese – ed è proprio da qui che i sindacati Cgil, Cisl e Uil, con la collaborazione degli enti religiosi, vogliono far partire una riflessione su queste strutture, grazie al convegno ‘C’erano una volta le Rsa. Dal Pinerolese nuovo prospettive per le residenze sanitaria assistenziali’ che si terrà domani, giovedì 8, dalle 9,30 alle 13 nella sede del Consorzio Coesa in piazza Terzo Alpini 1 a Pinerolo. In prospettiva c’è la volontà di incidere sul nuovo piano sociosanitario della Regione, partendo da alcune considerazioni: “Le esigenze delle persone sono cambiate e per dare servizi di qualità occorre anche garantire condizioni di lavoro giuste agli operatori – spiegano –. Durante il convegno di domani presenteremo lo studio su 12 strutture del pinerolese, che hanno il 67% dei posti accreditati Asl del territorio e da cui emerge che i privati contribuiscono in maniera maggioritaria alle rette”. Una delle preoccupazioni è che i privati non riescano a sostenere più questa mole di spesa, viste le varie crisi che hanno eroso i risparmi delle famiglie, e che questo ricada sulle persone che necessitano di assistenza.

La mattinata sarà aperta dai saluti del sindaco Luca Salvai, del vescovo di Pinerolo Derio Olivero e del presidente della Diaconia Valdese Daniele Massa.

Introdurrà la mattinata Tiziana Tripodi, segretaria Cisl Torino e Canavese. Discuteranno del tema la sociologa e filosofa Chiara Saraceno, il dg dell’Asl To3 Giovanni La Valle, il direttore della Casa dell’Anziano Roberto Pons, la direttrice dell’area salute della Diaconia Valdese Manuela Rivoira, la segretaria della Fnp Cisl Torino Tiziana Salmistrato, il segretario regionale Uil Fpl Lorenzo Cestari e il responsabile del Terzo Settore Fp Cgil Torino Paolo Manassero. La discussione sarà moderata da Francesco Lo Grasso della segreteria della Uil Torino e Piemonte. Tirerà le conclusioni Elena Palumbo della Segreteria Cgil Torino.