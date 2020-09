La Juve di Pirlo batte il Novara 5-0: il primo gol della stagione è di Ronaldo

Buona la prima. La Juventus di Andrea Pirlo riparte dalle certezze, da Cristiano Ronaldo: è finita con un tondo 5-0 l’amichevole tra i bianconeri e il Novara, unico vero e proprio test in vista del debutto in campionato contro la Sampdoria.

Al netto di un avversario inferiore, la Vecchia Signora in un’insolita tenuta arancione vince e convince. Il gol dell’1-0 porta la firma di Cristiano Ronaldo, bravo a punire l’estremo difensore del Novara dopo uno scambio con Kulusevski. Nella prima frazione di gioco spicca McKennie, tra i più propositivi della Juve. Nella ripresa Pirlo cambia praticamente tutto l’11, ma i bianconeri continuano a fare la partita e trova il raddoppio con Ramsey, abile nello sfruttare un meraviglioso assist di Costa. Spazio poi per Pjaca, che con il gol del 3-0 lancia un messaggio alla dirigenza presente sugli spalti della Continassa: il croato, sempre sfortunato alla Juve, merita un’altra chance?. In chiusura la scena se la prende Portanova, classe 2000, che realizza una doppietta per il 5-0 finale.