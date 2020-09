Grugliasco, al Museo del Grande Torino la mostra “Enzo Bearzot. Cuore granata, anima azzurra”

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata annuncia che da sabato 26 settembre fino a domenica 31 gennaio 2021 sarà visitabile la mostra “Enzo Bearzot. Cuore granata, anima azzurra”.

Un omaggio al grande giocatore e allenatore che indossò la maglia granata dal 1954 al ‘56 e poi dal 1957 al ‘64 e che allenò le giovanili del club nel periodo ‘64-’67 prima di passare al Prato e alla Nazionale che portò alla vittoria del Mondiale nel 1982.

La famiglia Bearzot, alla quale vanno i ringraziamenti per la disponibilità e gentilezza nella collaborazione per l’allestimento della mostra, ha concesso alcuni significativi ricordi tra i quali una giacca ufficiale indossata da Enzo Bearzot in occasione dei Mondiali, la sua pipa, alcune onorificenze ricevute e una serie di fotografie.

Il Museo rammenta che in ottemperanza alle norme vigenti in merito al distanziamento interpersonale dovuto all’emergenza Covid-19 l’accesso ai locali museali è consentito a gruppi limitati di persone, per cui le visite, che sono tutte guidate dai volontari, devono essere prenotate compilando l’apposito modulo presente sul sito del Museo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQUMWTp38d3QYhcpBYbtQNGJfFHg2tvbgQ_jeKIj0ZgAjoA/viewform

Per ogni necessità è possibile contattare Roberto Allasia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al numero + 39 339 337. 04.26

Gli orari di apertura del Museo del Toro, che si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, sono la domenica dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.