San Pietro in vincoli Zona teatro, gli spettacoli del prossimo weekend

Questo il programma degli spettacoli in programma nel prossimo fine settimana a San Pietro in Vincoli per la rassegna Zona teatro.

venerdì 18 settembre | ore 17:30

Dasa, il bambino che sognava Buddha |Il Mutamento (TO)

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato

Con Amandine Delclos

Rivolto non solo ai piccoli, lo spettacolo è la storia di Dasa, un bambino che incontra le idee del buddhismo tibetano attraverso un’intensa esperienza personale.



venerdì 18 settembre | ore 21

Racconti di saggi samurai | Compagnia Pilar Ternera (LI)

Regia e testo di Francesco Cortoni

Con Alessia Cespuglio

Uno spettacolo che racconta l'arte antica del diventare Samurai e ci accompagna in un viaggio nella poesia e nella filosofia zen del Giappone.



19 settembre | ore 21:30

ODE AL BUONO | Spettacolo di e con Francesco Puleo

Un monologo ispirato a Don Chisciotte di Cervantes. Una riflessione poetica sulla follia.