La ripartenza vista dai banchi delle elementari è gioia mista a uno sventolio bianco: non fazzoletti, ma autocerficazioni

Per ora la prima campanella alla Sidoli, una delle tante scuole elementari di Torino che oggi riaccende i motori, è stata salutata da uno sventolio bianco: non fazzoletti, ma le autocertificazioni con cui tutte le famiglie sono chiamate a garantire sulla condizione dei piccoli studenti. Il primo tassello di un meccanismo più ampio che comprende anche i pediatri e non solo, per cui la certezza dello stato di salute sembra essere solo teorica (gli asintomatici?), ma al momento sembra l'unica strada burocratica da seguire per rimettere in moto un intero mondo. L'effetto pratico è che tra medici e genitori, chiamati a misurare la febbre, c'è qualcuno che si assume la responsabilità di dire che va tutto bene. Nella speranza che tutto fili liscio.

E tra le misure di cautela, sono rispuntati in alcuni casi i grembiuli, in altri le magliette bianche da tenere solo a scuola. E poi borracce e bottigliette monouso, merendine personali e così via, nel tentativo di reggere l'impatto della ritrovata normalità.