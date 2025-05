Aperte le iscrizioni alla 1° edizione della Torino Design City Summer School

Dal 14 al 26 luglio 2025 si terrà la prima edizione della Torino Design City Summer School, rivolta a giovani designer, architetti e studenti di diversi ambiti disciplinari, con l’obiettivo di esplorare il ruolo del design nei processi di trasformazione delle istituzioni culturali. L’iniziativa ha già registrato un forte interesse a livello internazionale, con oltre 250 le richieste di adesione.

“La nostra città ha sempre fatto del design una chiave di lettura e uno strumento di trasformazione culturale e sociale – dichiara l’assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia –. Dopo essere stata World Design Capital nel 2008, dal 2014 Torino è Città Creativa UNESCO per il Design, un riconoscimento che è un motivo di orgoglio e una responsabilità. La Design City Summer School è un’occasione per rafforzare il ruolo di Torino come punto di riferimento globale per il design e un investimento prezioso sulla formazione e sulla creatività dei giovani che hanno già risposto con entusiasmo da tutto il mondo”.

L’iniziativa della Città di Torino, realizzata in collaborazione con Torino Urban Lab, curata dal Circolo del Design e finanziata dal Ministero del Turismo nell'ambito del progetto Torino. Dire Fare vedere Design. Una Città Creativa UNESCO, nasce lo scorso anno, nell’ambito dei festeggiamenti del decennale di Torino Città Creativa UNESCO per il Design. Al progetto prendono parte anche le quattro università di design della città: Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, IAAD, IED Torino e Politecnico di Torino, che con le loro lauree triennali, specialistiche e master concorrono a posizionare il Piemonte al terzo posto in Italia per numero di laureati nelle discipline di design (fonte: Design Economy 2025, Symbola).

La Summer School si propone di coinvolgere studenti under 35 provenienti da diversi ambiti disciplinari — design, architettura, arti visive, studi museali e curatoriali — per esplorare come le istituzioni culturali possano trasformarsi, diventare più inclusive, accessibili e radicate nel territorio. I partecipanti saranno impegnati su un caso studio reale: il MAcA – Museo A come Ambiente, primo museo in Europa interamente dedicato ai temi della sostenibilità, attualmente impegnato in un processo di rinnovamento. I partecipanti lavoreranno a strategie e scenari concreti che potranno contribuire alla trasformazione del museo.

Le attività si svolgeranno in due momenti distinti. Dal 14 al 17 luglio si terranno quattro sessioni serali online con esperti internazionali, per introdurre i temi della scuola e presentare casi studio rilevanti. L’ultima sessione sarà affidata alla direzione del MAcA, che presenterà il piano di sviluppo futuro del museo e lancerà le sfide progettuali su cui si lavorerà nella settimana successiva, dal 21 al 26 luglio, quando i partecipanti si incontreranno in presenza, a Torino, per un’intensa settimana di workshop, visite e attività progettuali. Gli studenti esploreranno la città e alcune delle sue realtà culturali più significative — tra cui la GAM – Galleria d’Arte Moderna, gli Orti Generali e il PAV – Parco Arte Vivente – e svilupperanno le loro proposte attraverso sessioni di lavoro collettive al MAcA, al Circolo del Design e all’Urban Lab, dove si terrà la giornata conclusiva di presentazione dei risultati.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a giovani under 35. Sono inoltre disponibili borse di studio sotto forma di pernottamenti gratuiti per 26 studenti provenienti da fuori regione o dall’estero, per l’intera settimana in presenza.

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online, allegando il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale, entro il 30 maggio 2025. I 40 studenti selezionati saranno quindi contattati e invitati a confermare, entro il 15 giugno, la propria partecipazione. Al momento le candidature sono oltre 250, provenienti in gran parte dall’Europa (165), ma anche da Asia, Africa, Nord e Sud America.

Curatrice della Summer School sarà Vera Sacchetti, critica e curatrice con base a Basilea, specializzata in design contemporaneo. Co-fondatrice della piattaforma Design and Democracy, insegna presso la HSLU di Lucerna e la Design Academy di Eindhoven ed è stata curatrice in progetti come Driving the Human e la Biennale di Design di Istanbul del 2018. Dal 2020 fa parte della Swiss Federal Design Commission.

Per ulteriori informazioni: staff@circolodeldesign.it