La ministra Bernini alle OGR: visita all'istituto di Intelligenza Artificiale

Il ministro Bernini in visita alla Cavallerizza (foto di repertorio)

La Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato ieri l’Istituto di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I), il progetto di rilievo nazionale che ha scelto come sede le OGR Torino, hub di cultura e innovazione completamente riqualificato grazie all’impegno della Fondazione CRT.

Ad accogliere la Ministra sono stati la Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, il Presidente del Centro AI4I, Fabio Pammolli, e la Direttrice Generale delle OGR Torino, Maurizia Rebola.

Nato grazie a un protocollo d’intesa decennale tra Fondazione CRT, OGR Torino e Fondazione AI4Industry – sostenuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – AI4I si afferma come nuovo punto di riferimento per la ricerca trasformativa nel campo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di valorizzare giovani ricercatori e imprenditori e potenziare l’impatto dell’IA sul sistema industriale italiano.

La presenza della Ministra Bernini conferma il valore strategico di AI4I per lo sviluppo di una filiera italiana dell’innovazione e per il rafforzamento della competitività del Paese attraverso la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico.