Era diventato l'incubo dei negozianti del quartiere San Paolo: arrestato il rapinatore con la sciarpa granata

A scrivere la parola fine alla sua "carriera", però, è stata l'ultima "prodezza", messa a segno intorno a mezzogiorno dell’8 settembre ai danni di un negozio di via Rieti: il responsabile è un 49enne italiano pregiudicato, che è stato seguito da alcune commesse del negozio rapinato. Le vittime, mostrando un certo coraggio, non lo hanno perso di vista e hanno segnalato la sua posizione alle forze dell'ordine. Così, sul posto in breve sono arrivati i poliziotti del commissariato San Paolo, hanno arrstato l’uomo in via Vandalino, sequestrandogli il coltello.

Perquisendo anche la sua abitaione, i poliziotti hanno trovato gli abiti utilizzati per le precedenti rapine, in particolare un sciarpa color granata. Gli altri colpi erano stati messi a segno il 2, il 3 ed il 6 settembre, all’interno di piccoli esercizi commerciali in via Vandalino, via Valdengo e ancora via Rieti. La cifra complessivamente rapinata ammonta a circa 1500 euro.