Ivrea, arrestato alla stazione 26enne marocchino molesto

E’ stato notato da una Capotreno sabato mattina, attorno a mezzogiorno, attraversare i binari della stazione di Ivrea, barcollante, con in mano una bottiglia di birra in vetro.

L’uomo successivamente, si era recato presso gli uffici della stazione ove baciava in fronte una signora, che, mantenendo la calma, ha approfittato del momento per sfilargli di mano la bottiglia. Raggiunto dalla Capotreno e dal Dirigente di movimenti, l’uomo ha posto in essere un comportamento aggressivo e minaccioso nei loro confronti, tanto da richiedere l’intervento degli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette.

Anche nei loro confronti, il cittadino marocchino, ventiseienne, si è dimostrato particolarmente aggressivo, minacciandoli di morte e danneggiando con calci la Volante sulla quale veniva trasportato negli uffici del Commissariato. L’uomo urinava all’interno dell’autovettura di servizio. Nel momento della discesa dall’autoveicolo, il ventiseienne ha opposto una resistenza ancora più forte ed ha spezzato con le mani l’antenna della radio portatile di un agente.

L’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza, danneggiamento aggravato, e denunciato per aver causato lievi lesioni agli agenti intervenuti.