Nuovo ospedale della Asl To5, la Regione: "Ora un nuovo studio per individuare l'area più adatta". L'ira del sindaco di Moncalieri

"Vergogna!", è stato il primo commento del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. "Pochi minuti fa, in Regione Piemonte, è andata in scena una bruttissima pagina. Su proposta della Lega e della maggioranza del Governatore Cirio, il Consiglio ha votato per rallentare la realizzazione del nuovo ospedale a Moncalieri. Vogliono tornare indietro, continuano a perdere tempo per ragioni di bandiera politica! Lo hanno sempre fatto nell’ombra, come ho denunciato in questi anni, ma ora non possono più nascondere facce, nomi e cognomi".

"Da oggi, si è capito chiaramente che, per loro, la salute delle persone si può piegare agli interessi di partito, di campanile, di bandiera. E questo è inaccettabile! NOI NON CI STIAMO! Siamo pronti a una mobilitazione straordinaria", ha dichiarato Montagna. "Per Moncalieri, per il territorio dell’ASL TO5, per le persone costrette a passare cinque giorni in una barella al Pronto soccorso per avere diritto a un posto letto. Per i medici, per gli operatori sanitari e non che continuano a lavorare straordinariamente ma in condizioni non dignitose".