Superbo Danilo Zambon a medaglia tra gli M4 ai Campionati Italiani di Aquathlon

In questo fine anno agonistico, denso di appuntamenti, causa i tanti rinvii e annullamenti per il coronavirus gli atleti di Valdigne Triathlon sono protagonisti in un virtuale giro d’Italia del Triathlon a Recco dove sabato 12 settembre sono andati in scena i Campionati Italiani di Aquathlon (assoluti e di categoria) e a Lodi dove domenica 13 settembre si è disputata una gara giovanile (il Memorial Aaron Bertoncini) che ha visto una notevole partecipazione vista la carenza di gare giovanili in calendario.

A Recco nella categoria M4 ottima prestazione del torinese/biellese Danilo Zambon che con una prova di carattere, estremamente equilibrata nelle tre frazioni (2,5km di run, 1000m di nuoto in acque libere e 2,5 km di run) ha portato a casa per i colori di Valdigne uno splendido bronzo. “Gara molto veloce, con partenza scaglionata per le normative Covid19, sono molto contento della mia prova, molto bello e duro il percorso della run con tanti cambi di direzione, saliscendi e una scalinata, nuoto bellissimo in un mare cristallino, in una stagione dove si è potuto gareggiare poco sono felicissimo per me e per il Team di questo risultato, ottenuto da un lunghista al debutto in questa disciplina del mondo del Triathlon”.

Molto buone le prove del novarese Nicolò Fontana 9° tra gli S1 e 19° assoluto, di altissimo livello le sue frazioni di run, per un atleta che sta crescendo di condizione, ricordando che era reduce dal grande dispendio psicofisico della domenica precedente con il Triathlon Medio di Mergozzo, chiuso in 4 ore e 10 minuti.

La Campionessa Mondiale di Triathlon Cross, la brava atleta parmense Eleonora Peroncini, vista l’assenza di gare nella sua disciplina, ha disputato i Campionati come un intenso allenamento di qualità. Tra i giovani a Lodi, debutto dopo mesi di assenza dalle gare dovuto al lockdown, del giovanissimo Tommaso Ramella Levis, buona la sua frazione di nuoto, sofferta quella di bici ed in recupero quella di corsa. Alla prima uscita stagionale, in una gara che vedeva un numero record di partecipanti e di alto spessore tecnico, per lui un buon piazzamento con un tempo di poco più di 19’.

La prossima uscita dei giovani di Valdigne Triathlon (Letizia Martinelli, Costanza Antoniotti, Tommaso Ramella Levis e Tommaso Mattiazzo) è prevista il 3 e 4 ottobre a Cuneo con i Campionati Italiani Duathlon e Trofeo Italia.