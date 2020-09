Elezioni a Moncalieri, nuovo piano regolatore e maggiore attenzione alle realtà economiche locali: i temi a cuore di Pier Bellagamba

"Dopo un studio approfondito dei fattori umani, naturali, ambientali ed economici abbiamo creato il piano regolatore. Esso comprende la tutela e lo sviluppo di alcune realtà di fortissimo interesse pubblico che sono fondamentali per la città", ha spiegato Bellagamba. "Tra le nostre priorità c’è la salvaguardia dei luoghi più delicati del territorio, come la collina che non può più sopportare altri massicci e inadeguati insediamenti abitativi consentiti nel recente passato".

"Ci sarà un recupero delle zone industriali dismesse che sono diventate luoghi in cui la salute e la sicurezza dei cittadini va a mancare a causa della presenza di materiali inquinanti. E’ nostra priorità anche il blocco del consumo di suolo agricolo,come indicato dalla Città Metropolitana. Infine, e non per importanza, devono essere trovate risorse e soprattutto soluzioni per potenziare il Cimitero di Strada Torino", ha aggiunto Bellagamba. Poi il candidato del centrodestra a Moncalieri ha parlato di due progetti legati allo sport (una pista di mountain bike all'interno del parco del Castello e due palazzetti dello sport al Foro Boario per la realizzazione del centro polisportivo multidisciplinare), per far diventare "Moncalieri una città all’avanguardia, capace di attrarre anche le persone al di fuori del nostro Comune".