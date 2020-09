Liardo (FdI) attacca: "Mimmo Lucano al Circolo dei Lettori, sembra un appendice della festa de L'Unità"

"Domani sera Mimmo Lucano interverrà a Torino ospite del Circolo dei lettori a parlare di confini: scriverò al Presidente Cirio per chiedergli come sia possibile che il profeta dell’immigrazionismo selvaggio, addirittura finito in carcere per la sua opaca condotta da Sindaco di Riace sull’accoglienza dei migranti, diventi l’ospite d’onore su un palco istituzionale come quello del Circolo dei lettori, finanziato e sottoposto alla Regione Piemonte, ad oltre un anno dalla vittoria del Centro-Destra alla Regione? È inaccettabile», segnala Enzo Liardo di Fratelli d’Italia.

L'esponente di FdI annuncia: «L’intera programmazione di settembre del Circolo dei lettori sembra appannaggio esclusivo di intellettuali militanti del PD, da Augias a Carofiglio, senza neppure uno scrittore estraneo alla sinistra. Auspichiamo una sana iniezione di pluralismo nella direzione artistica del Circolo oppure gli elettori di Centro-Destra non capiranno a cosa sia servito mandare a casa Chiamparino, se poi le istituzioni culturali della Regione sembrano un’appendice della festa dell’Unita’».