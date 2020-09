Ristoranti della Tavolozza e Libri da Gustare a Moncalieri

Venerdì 25 settembre ore 18 presso la sede de “La Famija Moncalereisa” in via Alfieri 40 Moncalieri (Torino) sarà presentata la Guida dei Ristoranti della Tavolozza e ci sarà la premiazione della XXIII° edizione di Libri da Gustare 2020.

All’incontro parteciperanno lo scrittore e attore Bruno Gambarotta, i rappresentanti dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, Roberto Pisani e Claudio Porchia, gli autori Edoardo Toia e Tiziano Gaia e il trifolao, Ezio Costa.

Questi i libri che ritireranno la Targa Libri da Gustare:

“Qui starete benissimo: ricette e storie delle Confraternite enogastronomiche italiane” a cura di Edoardo Toia (Nomos)

Il libro esplora e racconta l'affascinante e misterioso - mondo delle confraternite enogastronomiche italiane. Un mondo fatto di mantelli, riti e ricette segrete, ma che oltre alla suggestiva "coreografia" è fatto di solidissima tradizione e di antica conoscenza del territorio e della pratica culinaria. Un piccolo scrigno gastronomico di ingredienti e specialità da tutta Italia proposti in cinquanta ricette della tradizione, ma anche di un viaggio nei territori che le custodiscono.

“Stappato. Un astemio alla corte di re Carlo” di Tiziano Gaia (Baldini e Castoldi)

Un viaggio nel mondo dei vini e di chi li degusta per professione, alternando autobiografia, coloriti aneddoti, curiose disquisizioni tecniche e riflessioni sulla spettacolarizzazione dell'enogastronomia. Un dissacrante «dietro le quinte» della critica enologica e una storia del vino raccontata in modo originale e sagace, incentrata sulla sua trasformazione in bene voluttuario, spogliato della funzione di bene primario e dunque potenzialmente inutile, ma a cui l'autore riconosce la capacità di cavalcare o addirittura anticipare i cambiamenti socio-culturali del nostro tempo.

L’incontro avverrà nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti di prevenzione Covid-19, garantendo il distanziamento.