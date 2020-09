Seggi, scoppia la rivolta dei Presidenti: “Noi tenuti in ostaggio dal Comune in attesa della sanificazione”

La circolare della discordia arriva intorno alle 16 di domenica pomeriggio in tutti i seggi, indirizzata ai presidenti dalla Città di Torino: la chiusura serale delle sezioni non sarà alle 23, finite le operazioni di voto, ma potrà avvenire soltanto dopo la sanificazione degli ambienti effettuata dalla ditta specializzata individuata dal Comune. Il che significa, per presidenti e scrutatori, dover stare al seggio anche ben oltre l'orario di chiusura delle 23 e chissà per quanto.

“Al momento della diffusione della circolare – spiegano i presidenti – c'era fiducia che il Comune avesse previsto una sanificazione dei locali puntuale, sia in senso di efficace che nel senso di rispettosa degli orari. Contavamo cioè di poter tornare a casa alle 23.15 dopo aver lavorato dalle 6.30 alle 23 di domenica e dovendo affrontare un lunedì analogo, compresi gli scrutini. Invece la ditta di pulizia aveva previsto una squadra di lavoro per più istituti, così in alcuni seggi l'attesa è stata di oltre due ore”. In effetti in più di un seggio le pulizie sono arrivate oltre l'una, obbligando i presidenti – che fortunatamente hanno permesso agli scrutatori di tornare a casa prima – ad aspettare per ore senza notizie, a votazioni chiuse.