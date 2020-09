Incidente in via Nicola Fabrizi, paura per il guidatore di un scooter: alla fine è un codice verde

Incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 settembre, in via Nicola Fabrizi a Torino. Protagonista il guidatore di uno scooter.

La dinamica ha fatto pensare al peggio, con l'uomo rimasto a terra sui binari, ma dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118 la paura è rientrata. Si parla 'solo' di una sospetta lussazione ad una spalla. Un codice verde comunque, la persona non è in gravi condizioni o in pericolo di vita.

Con il tram rimasto bloccato dietro l’ambulanza, nella fase dei soccorsi, il traffico in via Nicola Fabrizi e nelle strade attigue risulta fortemente rallentato.