Paideia in piazza con gli "Aquiloni della felicità"

Si sposta nelle principali piazze di Torino l’iniziativa di raccolta fondi straordinaria “Vicini, adesso” lanciata prima dell’estate dalla Fondazione Paideia per offrire un sostegno concreto alle famiglie con bambini con disabilità.

Sabato 26 settembre i volontari della Fondazione Paideia saranno presenti con banchetti in diversi punti della città, nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore: con una donazione a partire da 10 euro sarà possibile offrire ore di terapia per i bambini, assistenza domiciliare e un sostegno economico straordinario per le famiglie più fragili. Come ringraziamento per l'offerta, i volontari Paideia consegneranno un aquilone, simbolo della giornata e dell'impegno concreto per la felicità dei bambini.

In queste settimane l’impegno della Fondazione si concentra sulle difficoltà emerse in seguito al periodo più acuto dell’emergenza sanitaria, con conseguenze economiche drammatiche per alcune famiglie. Per questo Paideia ha scelto di rafforzare il proprio intervento, aumentando gli aiuti per chi non può più sostenere il costo delle terapie, riadattando i servizi e coinvolgendo nuovi sostenitori per offrire supporto ai bambini e alle loro famiglie.

“Oggi siamo chiamati a rispondere a nuove priorità che si presentano – spiega Fabrizio Serra, Direttore della Fondazione Paideia – perché l’emergenza ha colpito duramente molte famiglie. L’iniziativa degli aquiloni solidali vuole essere un’occasione per condividere il nostro impegno a favore dei bambini con disabilità e contribuire in prima persona per essere accanto a loro. Ringrazio in anticipo tutti i volontari che saranno in piazza e chi sceglierà di donare per essere vicino alle famiglie che seguiamo. Un ringraziamento particolare va a Prodea Group per il prezioso supporto nell'organizzazione dell'evento Ogni difficoltà è più leggera, se affrontata insieme”.

Questi i cinque i punti previsti per l’iniziativa di raccolta fondi di sabato 26 settembre a Torino: Via Accademia delle Scienze angolo via Maria Vittoria (piazza San Carlo); Via Garibaldi angolo piazza Castello; Via Lagrange angolo via Gramsci; Via Po 16 (fronte Chiesa San Francesco da Paola); Shopville Le Gru – Grugliasco. Per maggiori informazioni: www.fondazionepaideia.it

